Ilaria Clemente | come ha scoperto di essere incinta e il nome che vorrebbe dare al figlio

(Di venerdì 4 ottobre 2024), intervistata dal settimanale Chi, ha raccontatoha fatto scoprire di aspettare unda quel ragazzo che aveva conosciuto pochi mesi prima in vacanza. “Ovviamente non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Lui ha 27 anni, ma è molto uomo, per questo mi sono. innamorata”. Un tipo riservato, senza social, basso profilo. “Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato. Si chiama Daniele, ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un’agenzia che fa contratti assicurativi. Ha una vita normalissima e non ama i riflettori!”. “L’ho capito subito che era lui quello giusto. Ci siamo conosciuti quest’estate al mare in uno stabilimento a Fiumicino “Dal giorno in cui l’ho conosciuto non ci siamo più lasciati, ci siamo visti e siamo stati sempre insieme, anche con i miei amici”.