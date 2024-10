I calciatori potranno svincolarsi! | in arrivo la sentenza che fa tremare il mondo del calcio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unache potrebbe davvero cambiare ildel: riguarda ie la possibilità didai club. Unadestinata a far discutere e farildel. Il rapporto tra club epotrebbe cambiare in maniera importante e definitiva dopo che la Corte di Giustizia Europea, con un parere emanato in ausilio alla causa della corte belga (che decidera), ha sancito la libertà di rescissione per i. Un aspetto che tramuterebbe ben presto in una vera e propria rivoluzione neldel. La Corte Suprema dell’Unione Europea ha affermato che alcune regole della FIFA sui trasferimenti internazionali sono contrarie al diritto dell’Unione Europea, ed ora ci si aspetta una presa di posizione forte.