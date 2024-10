Highlights e gol Verona-Venezia 2-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi grande partenza: al secondo minuto di gioco ci pensa Oristanio, di testa, a siglare il gol dello 0-1. Ma i padroni di casa reagiscono immediatamente e trovano la rete del pareggio con una meravigliosa conclusione al volo del solito Tengstedt. Ilsembra padrone del campo e della partita, ma non riesce a sferrare il colpo decisivo. Quando ormai tutto sembra apparecchiato per un pareggio ci pensa Kastanos, con la complicità di Joronen, a mettere a segno il gol del decisivo 2-1. Zanetti respira, Di Francesco alla quinta sconfitta in sette partite. ILDEI GOL E DEGLIe gol2-1:) SportFace.