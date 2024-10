Grande Fratello le pagelle del 3 ottobre 2024 | Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi 6 Shaila mai chiara 5

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La puntata del 3è stata piena di colpi di scena, liti ed emozioni di ogni tipologia. Per la prima volta nella storia del reality show, infatti, una concorrente ha dovuto lasciare il reality show perché ha scoperto di essere in gravidanza., invece, hanno mostrato, nuovamente, ai telespettatori, tutta l’antipatia che provano, una per l’altra, con un nuovo confronto molto acceso. Ecco ledella puntata., anche meno? Voto: 6 I telespettatori delnon vedevano l’ora di vedere le prime dinamiche e conflitti tra i diversi concorrenti e, certamente, sono stati esauditi.