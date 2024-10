Grande Fratello il piano di Lorenzo spifferato nella notte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Spolverato escogita una strategia contro un collega del reality e lo svela alla “sua” HelenaSpolverato, dopo aver consigliato a Luca Giglio di stare vicino a Jessica perché “è molto forte” e aver preso un palo da Shaila, ha iniziato a sparlare di lei con Helena, suo flirt. Durante la diretta infatti l’ex velina ha dichiarato di vederecome un amico: “Non c’è più un quadrilatero, Helena epossono conoscersi meglio, io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena“. Così, nel corso della pubblicità, il gieffino ha iniziato a insinuare dubbi su Shaila e lo ha fatto con la modella: “Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua.