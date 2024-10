Fratello Sole sorella Luna di Zeffirelli torna al cinema Senza Paul McCartney

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una pietra miliare del nostro, che anche oggi sa risuonare di dolce e ribelle attualità. E che, a distanza di più di mezzo secolo,in sala. È, film del 1972 di Franco, successo mondiale che oggi, 4 ottobre, fa il suo ritorno sul grande schermo, e a seguire per tutto ottobre, mese francescano. Un versione nuova per il pubblico italiano Distribuito da FilmClub Distribuzione e Minerva Pictures col sostegno della Fondazione Ente dello Spettacolo,esce in una nuovissima versione restaurata in 4K, proprio nel giorno dedicato al patrono di Italia.