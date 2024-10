Fiorentina-Milan | formazioni dove vederla in tv e streaming|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-04 15:35:00 Fermi tutti!è l’ultimo match della settima giornata di Serie A 2024-2025. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 6 ottobre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Laancora alla ricerca di sé stessa arriva dalla vittoria sofferta contro il TNS e ora vuole dire la sua in una partita attesissima in un Franchi sold-out. Ilviene da due vittorie in campionato contro Inter e Lecce ma si è arreso contro il Bayer Leverkusen in ChampionsIN TV E STREAMING –, calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 6 ottobre allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.