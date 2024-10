Denny Mendez Romina Power e Milly Carlucci | cosa si vocifera nei corridoi Rai

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Giuseppe Candela questa settimana nel nuovo numero A Lume di Candela pubblicato su Dagospia ha parlato di dubbi e insistenze fra iRai che riguarderebbero. Ma andiamo con ordine. E siamo sempre qua. A lume di Candela online su Dagospia https://t.co/p1M89JYtdJ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 4, 2024 Secondo Candela,potrebbe tornare in Rai con un programma su Rai2 dal titolo provvisorio Star Bene Sul 2, un programma “branded content pagato dalla pubblicità da trasmettere al sabato mattina“. Il nome dell’ex Miss Italia non sarebbe l’unico proposto, ma avrebbe molte possibilità . “Fonti Rai fanno sapere che nulla è stato ancora deciso, il suo nome è sul tavolo ma non è l’unico.