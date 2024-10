Da Barcellona 26 artisti in vetrina a Terra del Sole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per il debutto sul suolo italiano ha scelto la mediceadelil plotone di 26diprotagonisti della mostra ‘Dove ti porta l’arte’ in programma da domani a domenica 20 nel Palazzo pretorio. In esposizione una cinquantina di opere sia figurative che astratte: per il visitatore l’opportunità di fare il punto sulle ricercheche in corso in Europa in questo periodo, in particolare in Catalogna. La rassegna è curata dalla gallerista e critica d’arte spagnola Montserrat Bosch Cavedo, e gestita a livello organizzativo sul suolo patrio dall’agenzia d’arte ‘La Maya Desnuda’ di Silvia Arfelli, in virtù anche dell’amicizia che da anni lega le due professioniste.