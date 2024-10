Crisi Maserati appello del Pd | Stellantis venga alla Camera e dia garanzie sul sito modenese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La situazione è difficile e il futuro di una delle aziende simbolo di Modena, la, è particolarmente incerto. Tanto che due deputati del Pd, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, hanno hannunciato una richiesta di chiarimenti per il Ceo di, convocato in parlamento per avere lumi su quello che potrà essere il destino della casa del Tridente. I numeri, secondo i sindacati, sono impietosi: nei primi 9 mesi la produzione di(-31,7% a 387mila unità) avrebbe registrato flessioni in tutti gli impianti con percentuali fra -48% di Cassino e addirittura -70% diModena. Per la precisione, neldi via Divisione Aqui, il calo della produzione è del 76% a 220 auto e fino a fine anno è prevista l`utilizzo di contratti di solidarietà intorno al 40%.