Costiamo meno del pacchetto di cioccolatini che confezioniamo è una vergogna | la protesta delle lavoratrici in appalto davanti alla Ferrero

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Undinon può costare più di un’ora del mio lavoro. È vergognoso”. Da 36 anni Marina confeziona idella. Ovetti Kinder, Mon Cheri, Raffaello. Lo fa insieme ad altre 200 colleghe della Proteco srl, una società che lavora inper la multinazionale dolciaria. Cinque euro netti all’ora. Eppure per lei, nata e cresciuta nelle Langhe,è sempre stato “un gigante buono”. Ma oggi non è più così. “Perché permette lo sfruttamento affidandosi a queste cooperative alle quali dà i servizi in”. E così, insieme alle sue colleghe, ha scelto di scioperare e di andare a urlare la sua rabbia di frontesede dellaad Alba. “Appalti, trent’anni di lavoro sottopagato” c’è scritto sullo striscione tenuto in mano dalle donne sotto la pioggia.