Convocazioni di Spalletti per la Nations League | Nuove Facce e una Dinastia che Continua arriva Daniel Maldini

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In vista delle due partite cruciali dicontro Belgio e Israele, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano, ha diramato la lista dei 23 convocati. Tra i giocatori chiamati, spiccano quattro volti nuovi che per la prima volta fanno il loro ingresso in Nazionale: Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e. La convocazione di quest’ultimo aggiunge un ulteriore capitolo alla gloriosacalcistica della famiglia. Dopo il nonno Cesare e il padre Paolo,diventa il terzo della stirpe a vestire la maglia azzurra. I Portieri Tra i pali,ha scelto tre portieri di qualità . Il titolare Gianluigi Donnarumma, chea difendere i colori del Paris Saint-Germain, sarà affiancato da Guglielmo Vicario del Tottenham e dal neo convocato Michele Di Gregorio, che milita nella Juventus.