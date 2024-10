Consigli fantacalcio 7ª giornata di Serie A | Retegui paga la partita dell’ex?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’attesa è finita: si gioca la 7ªdiA. La capolista Napoli dovrà vedersela contro il Como in unaper nulla scontata, poi lo scontro salvezza tra Verona e Venezia. Sabato in programma tre gare: Udinese-Lecce, Atalanta-Genoa e Inter-Torino. Nel lunch match di domenica di fronte Juventus e Cagliari con i bianconeri lanciatissimi dopo il trionfo in Champions League. Alle 15:00 Bologna-Parma e Lazio-Empoli, poi Monza-Roma e Fiorentina-Milan. Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo Portieri Chi schierare: Di Gregorio, reduce dall’espulsione contro il Lipsia, potrebbe mantenere ancora una volta la porta inviolata. Garanzia Provedel nella gara casalinga della Lazio contro l’Empoli. Chi evitare: partite insidiose per Maignan e Svilar rispettivamente contro Fiorentina e Monza in trasferta.