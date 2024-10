Cominciò tutto in Versilia | Lea Pericoli addio al mito del tennis Al Forte il suo primo trofeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024)dei Marmi, 4 ottobre 2024 –dei Marmi, nei magici anni Cinquanta, quelli in cui l’Italia usciva dalla guerra per conoscere un nuovo grande benessere. Lea, morta a 89 anni, leggenda del, grande campionessa anche dell’emancipazione femminile, era molto legata alla Toscana. Proprio perché vinse qui il suotorneo. Accadde quando aveva diciassette anni. Partecipò, adei Marmi, al Torneo delle Focette. Lo raccontò lei stessa al Corriere della Sera. “Non ero neanche tesserata. Gioco e vinco. Lo ricordo come un sogno. Ero insieme a alcuni grandissimiti dell’epoca, come Del Bello e Cucelli”. Leavinse il torneo poco dopo essere tornata in Italia. Seguì il padre Filippo in Etiopia negli anni Trenta. Si innamora in Africa del. Poi appunto, il ritorno in patria.