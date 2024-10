Colpo fallito alle poste di Lambrugo | rapinatore messo in fuga dalle grida della direttrice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)4 ottobre 2024 – Rapina sventata dalladell’ufficio postale dimartedì mattina. Una decina di minuti prima delle 8, mentre stava per aprire al pubblico l’ufficio di via Alessandro Volta, si è trovata davanti un uomo con il volto coperto e armato di pistola, che l’ha minacciata nel tentativo di entrare e farsi consegnare il denaro. Ma ledonna lo hanno preso alla sprovvista ein: nel timore che qualcuno intervenisse o chiamasse una pattuglia, ilha infatti deciso di scappare subito, riuscendo a sparire per le vie limitrofe. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Lurago d’Erba, intervenuti sul posto, che hanno raccolto la denuncia.