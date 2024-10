Caja fa le carte alla Unahotels Mi aspetto risultati medio alti Ma tutto dipende dai nuovi acquisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche se momentaneamente è disoccupato, Attilioresta uno dei "maghi" della panchina in seno al basket italiano. In attesa di tornare sul parquet il tecnico pavese, reduce da una brillantissima annata dove ha condotto a un soffio dserie A la Fortitudo Bologna, resta sul pezzo: guardando tante partite, comprese quelle di Reggio. Che ha guidato per quasi due stagioni tra il 2021 e il 2022, portandola ai playoff efinale di Fiba Europe Cup. Coach, come valuta le prime partite della? "Ho visto la gara di Coppa con il Rytas e devo dire che ha mostrato un buono spirito e un alto livello di aggressività difensiva. Mi hanno detto cheprima di campionato non era andata proprio così, ma non credo l’ambiente debba preoccuparsi. Sono cose normali per il periodo".