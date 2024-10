Cadavere nel fiume Calore | in acqua da almeno 15 giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn pomeriggio qualsiasi di inizio ottobre, una giornata nella quale pensare di poter passare un pomeriggio in relax praticando lo sport preferito, la pesca. E allora via sul, in Contrada Scafa, per trovare l’angolino solitario e silenzioso e mettersi all’opera. Solo che il pomeriggio, in un attimo, si è trasformato in paura e dramma. In lontananza il pescatore ha visto il corpo di una persona e immediatamente ha allertato le Forze dell’Ordine. Operazioni complesse per il recupero, all’inizio si è sparsa la voce che potesse essere di un uomo in età avanzata ma la testimonianza del pescatore è andata in altra direzione, a lui è sembrato giovane e di colore. Il corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dal Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco e le difficoltà non sono mancate: cambiato il lato delperchè il corpo era incagliato.