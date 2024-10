Borsa | Milano in rialzo con l' Europa brilla Recordati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Piazza Affari si conferma positiva (+0,67%) a fine mattinata al pari delle altre Borse europee dove la sola eccezione è Londra (-0,46%). Gli investitori sono in attesa di conoscere lo stato di salute del mercato del lavoro americano per avere qualche spunto sull'ammontare del prossimo intervento della Fed sui tassi. Asono tornati gli acquisti un po' in tutti i comparti. Are è(+3,3%) grazie alle prospettive reddituali del nuovo farmaco contro una malattia rara di cui il gruppo si è aggiudicato i diritti. Bene anche Saipem (+2,6%) mentre il petrolio ha ricominciato a salire perle tensioni in Medio Oriente. Bper (+1,85%), che presenta la pima settimana il nuovo piano, ha scalzato dal podio Tim. Il gruppo di tlc resta comunque bene intonato (+1,67%) in vista del cda straordinario per l'esame dell'offerta arrivata per Sparkle.