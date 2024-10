Andreeva-Zheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MirraaffronteràQinwennei quarti di finale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La beniamina di casa sogna il trionfo nel torneo di casa per coronare una stagione che l’ha vista fin qui trionfare ai Giochi Olimpici e raggiungere anche una finale Slam agli Australian Open. Nei quarti l’ostacolo da superare è rappresentato dalla giovanissima e talentuosa russa, che nel corso di questoseppur in modo incostante ha già dimostrato di non essere affatto lontana dai vertici del circuito mondiale. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 4 settembre, alle ore 12:00 italiane.