Amadeus il suo Chissà chi è non convince | rischio chiusura anticipata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da qualche settimana è incominciata l’avventura disu Discovery, in particolare sul Nove conchi è. Il game show, che ha cambiato nome a causa della rete pubblica che ha voluto trattenere il titolo, non sta registrando grandi ascolti e ora si incomincerebbe a temere la. Ebbene sì perché le puntate viaggiano sul 3% di share dopo il debutto in simultanea su tutte le reti del gruppo che aveva invece toccato il 9%. Ascolti deludenti perchi è È già tempo di bilanci pera Discovery, visto che il suochi è, l’access prime che va in onda tutti i giorni sul Nove, non riesce a superare la soglia del 5% di share. Dopo un inizio altalenante, il game show si sarebbe stabilito sul 3% di share e ora sarebbero in corso delle soluzioni per aumentarne la visibilità.