All’esame della patente con modem e auricolare | pakistano denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La? Troppo importante conseguirla per spostarsi, magari anche solo per lavorare. Insomma, senza è davvero difficile vivere oggi. Così unha pensato bene di presentarsi, senza tuttavia aver studiato, con uno stratagemma che gli consentiva lo stesso di rispondere alle domande. Un modo ingegnoso per superare le forche caudine dei quiz, l’aveva dunque trovato. Ricorrendo alla tecnologia per collegarsi con un complice che, probabilmente dall’esternosala, suggeriva le risposte corrette. Però lo straniero non ha saputo fingere bene, si è tradito. E la polizia l’haper truffa. L’uomo ha 26 anni. Ma andiamo per ordine. Ilsi era attrezzato perché voleva essere certo di riuscire a superare l’esame per la. Così aveva nascosto dentro i vestiti un piccolo ed ingegnoso apparecchio.