4 Ristoranti Lucca in chiaro ecco la data della puntata

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Finalmente laè arrivata. Lalucchese di 4sarà trasmessa in ““, quindi visibile anche da chi non è un abbonato Sky, mercoledì 9 ottobre alle 21.30 sul canale Tv8. Dopo l’uscita del programma sulla piattaforma Sky e su Now Tv e lo slittamentodi uscita ininizialmente prevista ad aprile, ora – chi ancora non lo sapesse – potrà conoscere chi ha vinto fra La Stella Polare, la Corte dei Limoni, l’Antica Osteria e l’Osteria La Dritta. Una sfida aperta tra “osterie“, che ha rivelato “gustosi“ retroscena. A guidare i ristoratori all’assaggio delle specialità lucchesi nelle diverse trattorie (piatto bonus, preparato da tutti i partecipanti, la zuppa alla frantoiana) come sempre il conduttore Alessandro Borghese, chef di fama e mai avaro di critiche ma anche di consigli preziosi per vincitori e vinti.