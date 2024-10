Vi spiego le ragioni del reclamo all’Ue contro Microsoft Parla Amit Zavery Google

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La scorsa settimana,ha presentato unalla Commissione europeaper denunciare il suo modus operandi illecito, imponendo licenze restrittive ai clienti., vice president & general manager, head of platform diCloud, spiega a Formiche.net i motivi che hanno portato il gigante di Mountain View a procedere in questo modo. Che cosa ha spintoCloud a questa azione? Per anni,ha adottato tecniche per vincolare i clienti al proprio ecosistema, inclusa la piattaforma cloud Azure. Ad esempio, le pratiche anticoncorrenziali diimpongono un aumento dei costi del 400% per i propri utenti europei che decidono di trasferire i loro dati da Windows Server a cloud concorrenti.