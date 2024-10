Uomini e Donne Alessandro Vicinanza svela se toglierà il tatuaggio che aveva fatto con Ida Platano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Abbiamo conosciutonegli studi die lo abbiamo visto rapportarsi prima con Idae poi con Roberta Di Padua, sua attuale compagna. Intervistato daMagazine,ha risposto a molte domande sulla sua vita privata e non. E ovviamente la sua prima risposta ha riguardato la sua storia con Roberta, alla luce anche della loro apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia. A riguardo, l’ex cavaliere ha rivelato che le cose con la Di Padua vanno molto bene e che sfilare sul red carpet di Venezia è stato molto emozionante. Il motivo? soprattutto per il gesto che hanei confronti di Roberta, ovvero quello di consegnarle delle scarpine da neonato come buon auspicio.