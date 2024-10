Un abbraccio stile Lady Diana quello che Kate Middleton ha voluto dare a una ragazza malata di cancro La prima foto ufficiale del suo ritorno a corte

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’investitura condotta ieri al castello di Windsor ha avuto un ospite in più. William, che ha fatto le veci del padre Carlo III, hainvitare anche Liz Hatton, unasedicenne di Harrogate, nel nord dell’Inghilterra, conosciuta alcuni giorni fa nel corso di un evento con la London Air Ambulance, una charity di cui il principe è patrono. E che in comune connon ha solo la lotta contro un– nel suo caso gravissimo e molto raro – ma anche la passione per lagrafia.