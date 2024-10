Tutte le sfumature del blu nella voce di Rossana Casale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Spruzzate di fantasia, voli pittorici nelle soluzioni armoniche, qualità vocali argute che evitano ogni rischio di uniformità:, stasera alle 22 al Bravo Caffè per presentare il suo secondo concept album Almost Blue, fa sua un’eredità interpretativa del tutto peculiare lasciata da Billie Holiday: la parola cantata e suonata. E lo fa con esecuzioni pervase di omogenea naturalezza, sensibilità squisitamente ‘black’ in fervida sintonia con il suo quintetto italiano che vanta il bolognese Carlo Atti, uno dei sasso-tenoristi di maggior talento a livello nazionale, Luigi Bonafede al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.