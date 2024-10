Stasera Boccia torna in diretta tv per un' intervista a tutto campo | dove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Maria Rosaria, l'influencer che ha portato Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, è pronta are intv. L'annuncio è arrivato poco fa, sulla pagina social ufficiale di Piazzapulita, il programma di politica e di attualità di La7. "Maria Rosariaè la donna al centro del caso politico - giudiziario che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, ormai ex ministro della Cultura.sarà a Piazzapulita in un'incon Corrado Formigli", si legge. La scelta dell'imprenditrice dire sotto ai riflettori arriva dopo che la stessa aveva dato il benservito a Bianca Berlinguer. Quando gli studi Mediaset erano pronti ad accoglierla, la mancata consulente dell'ormai ex ministro della Cultura è scappata dalle domande dei giornalisti.