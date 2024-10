Signorini Bankitaliaserve prudenza in politiche bilancio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "È altrettanto importante assicurare un'impostazione prudente delle scelte dinel medio termine, nello spirito delle nuove regole europee". Lo afferma il dgd ella Banca d'Italia Luigi Federicointervenendo alla giornata del credito Anspc. Secondo"dell'insieme delle riforme strutturali" necessarie "fa parte quella, attuata lungo un considerevole arco di tempo, del sistema pensionistico, che contribuisce alla sostenibilità delle finanze pubbliche italiane nel lungo termine: e quindi alla stabilità dell'ambiente macroeconomico, essenziale a sua volta per la crescita del sistema produttivo". E il dg invita a "non riposare sui modesti allori dell'ultimo quinquennio" per l'economioa italiana.