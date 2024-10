Sì ci siamo sposati davvero I due cantanti di Sanremo sono marito e moglie | l’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il momento tanto atteso dai fan si è concretizzato nella giornata del 3 ottobre. La coppia disi è unita in matrimonio con rito civile a Milano. La cerimonia ha avuto luogo all’interno della Sala degli Specchi di Palazzo Reale ed è stata un’autenticaper tutti, visto che non si conosceva la data delle nozze. Hanno tenuto tutto segreto e solo ora lo hanno annunciato sui social. Infatti, proprio la coppia diitaliana ha rivelato ai loro follower di Instagram di essersi uniti in matrimonio. Hanno postato una breve story, nella quale hanno svelato l’arcano. La rappresentante istituzionale con la fascia da sindaco ha dato un bacio alla sposa e si è potuta notare un’allegria contagiosa da parte di tutti. Leggi anche: “Matrimonio e un altro figlio”.