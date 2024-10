Salah sorpassa Drogba e l’Uefa lo celebra l’Atalanta risponde | Lasciate cucinare Lookman

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Divertente siparietto sui profili social delin questi minuti, dopo chehato Mohamed. Quest’ultimo infatti ha superato Didiercome capocannoniere africano nella storia della massima competizione europea, raggiungendo quota 45 gol in Champions contro i 44 dell’ivoriano ex Chelsea. Dalle parti di Bergamo però rilanciano: “!”. Una battuta scherzosa, che lascia però intendere la grande fiducia nei confronti del nigeriano classe 1997, il quale contro lo Shakhtar è andato a segno. Il post delsu X Let @Acook https://t.co/hS8SupYQxB — Atalanta B.C. (@AtalantaBC) October 3, 2024lo: “” SportFace.