Quado finisce Reazione a Catena e torna L’Eredità? Ecco il futuro di Pino Insegno in Rai

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024)andrà in onda ancora per un mese e poi lascerà spazio a: cosa succede anei prossimi mesi? La Rai ha deciso. Domenica 3 novembre,chiuderà i battenti e dal giorno immediatamente successivo, nella fascia preserale del palinsesto Rai Uno, andrà in onda, come sempre capitanata da Marco Liorni. Che fine farà, quindi,? Molti si chiedono se sia confermato o meno nella prossima stagione televisiva. C’è da dire che sotto la conduzione diha subìto uno scossone e non in positivo; il programma ha perso qualche punto di share, facendosi quasi raggiungere rapidamente dalla concorrenza che – come sappiamo – è rappresentata da La ruota della fortuna, su Canale 5.