Pronostici settima giornata Serie A

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LadiA si apre con l’anticipo del venerdì pomeriggio tra Napoli e Como, con gli azzurri intenzionati ad arrivare alla sosta per le Nazionali al primo posto in classifica. Ed è proprio la sfida del Maradona il punto di partenza deidi Superscommesse. Ma non solo, in questo turno di campionato spiccano anche l’acceso confronto tra Fiorentina e Milan e i due match casalinghi di Inter e Juventus, rispettivamente contro Torino e Cagliari. Napoli-Como: 1+Over 1,5 Gli azzurri vorranno mantenere il primo posto in classifica appena conquistato e proveranno, ma affrontano un Como che ha dimostrato di saper essere avversario complicato in queste prime partite. Il Napoli in questo inizio di stagione ha vinto 3 partite su 3 in casa e tutte con l’Over 1,5, mentre la squadra comasca ha perso 2 trasferte su 4 in campionato.