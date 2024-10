Pagelle Fiorentina-Tns voti e tabellino Conference League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lecon ie ildi-Tns 2-0, match valido per la prima giornata della. Al “Franchi” gli uomini di Raffaele Palladino iniziano con una vittoria il percorso nella competizione che ha visto i viola raggiungere la finale nelle ultime due edizioni. Una partita tutt’altro che banale, nonostante il basso tasso tecnico degli avversari. I gallesi, alla prima storica in Europa, si sono difesi con grande abnegazione e ordine, resistendo per oltre un’ora agli attacchi dei toscani. Alla fine Adli riesce a sbloccare una partita che si stava complicando sempre più e il gol cambia completamente il canovaccio tattico. Moise Kean trova il suo quinto gol stagionale per il raddoppio e nel finale lamanca più volte l’appuntamento con la terza rete. Di seguito i nostriai protagonisti del match.