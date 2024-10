Nuovi raid di Israele sul centro di Beirut

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedĂŹ 3 ottobre 2024) Ancora una notte di attacchi aerei israeliani sul Libano. Questa volta ilha preso di mira ildella capitale, colpendo un edificio residenziale del quartiere di Bashoura, non lontano dalla sede locale delle Nazioni Unite e dall’ufficio del primo ministro. Il ministero della Salute libanese ha fatto sapere che nell’attacco sono state uccise sei persone e undici sono rimaste ferite. Non si sa quale sia stato l’obiettivo del bombardamento e l’esercito israeliano per ora non ha fornito maggiori dettagli. Ma secondo fonti libanesi, si trattava di «undi soccorso di Hezbollah».ha colpito anche altre zone didurante la notte. In particolare nel quartiere Dahieh, nella periferia meridionale della cittĂ con una forte presenza di Hezbollah, dove la scorsa settimana un bombardamento ha ucciso il leader del gruppo Hassan Nasrallah.