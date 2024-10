MotoGP GP Giappone 2024 Marquez | Pista adatta alla Desmosedici Bastianini | Credo ancora nel titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Marcè intervenuto in conferenza stampa piloti in vista del GP deldi: “Per ilè ormai una lotta a due tra Bagnaia e Martin. Io esiamo rimasti fuori a causa delle cose accadute in Indonesia. Per me non cambia molto, anzi sono tranquillo per queste gare finali, in cui continuerò a lavorare in ottica futuro. Ladi Motegi? E’, sono ottimista“. La pensa diversamente invece Enea, che si aggrappa l’aritmetica: “Finché dice che è possibile io ci. Ovviamente la percentuale è molto piccola, ma continuo a sognare. Volendo essere realisti, invece, posso giocarmi la terza posizione e lo farò senza pensare ad altro. Io epotremo comunque dare fastidio nella lotta al“.GP: “”.: “nel” SportFace.