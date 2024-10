Metro A riapre la stazione Spagna dopo lavori di restyling

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Atac annuncia la riapertura prevista per il 4 ottobre, interventi proseguiranno fino a novembre. LadellaA di Roma riaprirà domani, 4 ottobre,un complesso intervento diche ha comportato una chiusura di 80 giorni. Atac ha confermato che, nonostante la riapertura, icontinueranno aaperta fino alla fine di novembre. La prima fase deiha riguardato le opere maggiormente invasive, necessarie per l’ammodernamento del sistema infrastrutturale. Gli interventi hanno incluso l’eliminazione delle infiltrazioni nella zona banchina, con la rimozione della vecchia pavimentazione in gomma e la sua sostituzione con un nuovo rivestimento in resina, innovativo e sostenibile. In totale sono stati posati 1.600 metri quadri di nuovi pavimenti, di cui 1.100 nella zona banchina.