Meloni diceva | Pretendiamo che le accise siano abolite Ora è pronta ad alzarle sul diesel Pd M5s e Avs all’attacco | Nuova tassa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dall’opposizione prometteva con tanto di video virali di eliminare le, appena arrivata al governo ha fatto dietrofront e non ha nemmeno rinnovato il taglio introdotto lo scorso marzo dal precedente esecutivo. Ora, stando al Piano strutturale di bilancio, si appresta ad alzare quelle sul gasolio allineandole a quelle della benzina. Il conto per gli automobilisti, secondo le associazioni dei consumatori, sarà di 3 miliardi. A fronte di esborsi pere Iva che nel 2023 hanno toccato i 38,1 miliardi, il 22,7% in più rispetto all’anno prima. L’impatto politico per Giorgiapotrebbe essere pesante: non a caso il ministero dell’Economia si è affrettato a precisare che “l’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento dellesul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due”.