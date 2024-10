Media Teheran | domani funerali Nasrallah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 12.50 Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, idel capo di Hezbollah,, si svolgeranno, in un luogo e in orari ancora non indicati.è morto nel raid sferrato da Israele su Beiru. Il ministro degli Esteri libanesi Habib ha detto alla Cnn che il leader del gruppo sciita aveva appena accettato una proposta di cessate il fuoco avanzata da Francia e Usa. Intanto Hezbollah afferma di aver respinto un nuovo tentativo delle truppe israeliane di entrare in Sud Libano.