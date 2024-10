La Promessa anticipazioni trame spagnole | Alonso caccia Lorenzo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non mancheranno i momenti di tensione nelle prossime puntate La. Leche arrivano dalla Spagna rivelano infatti chenon esiterà areDe La Mata dalla tenuta, quando Catalina gli dirà che il capitano gli avrà rubato i soldi delle marmellate.Lalascia la tenuta Catalina continuerà il business delle marmellate insieme a Pelayo, ma ben presto scoprirà che suo ziole sta rubando dei soldi. La figlia dichiederà al capitano De La Mata di restituirle il denaro che le avrà sottratto, ma quando si renderà conto che lo zio non avrà alcuna intenzione di ridarle niente, correrà a riferire l’accaduto a suo padre. Il marchese non avrà esitazioni, e caccerà subitodalla tenuta.