Inter nuova partnership in arrivo Il giorno le cifre e i dettagli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’sta per stringere un nuovo accordo dicon un’azienda esterna. Da Calcio e Finanza arrivanosullee suldella chiusura definitiva con annesso annuncio.– L’chiuderà a breve unacon TIM. Già domani il club annuncerà ufficialmente l’accordo con l’azienda italiana che tornerà tra gli sponsor presenti. TIM ha già accompagnato l’dal 1999 al 2018, nell’ultimo triennio ha versato alla società nerazzurra 9.3 milioni di euro. Lestavolta saranno diverse in quanto l’azienda non ha trovato l’accordo per rinnovare il suo legame con la Serie A. TIM verserà poco più di un milione di euro a stagione.