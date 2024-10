Inchiesta ultrà notificati 24 Daspo dai 3 ai 10 anni In arrivo altri provvedimenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata quasi tutta notificata la prima tranche di- iinterdittivi alle manifestazioni sportive - emessi dal questore Bruno Megale in relazione all'milanese che vede coinvolte le organizzazioni ultras di Inter e Milan. Si tratta di 24tra i 3 e i 10, a cui dovrebbero seguire decine diin tempi relativamente brevi. Per Luca Lucci e Andrea Beretta, i due capi delle curvedi Milan e Inter, lo stadio resterà proibito fino al 2034. Entrambi, infatti, sono stati colpiti da undi dieci, con obbligo di firma per i primi cinque. Stesso provvedimento anche per il fratello di Luca Lucci, Francesco, che spesso avrebbe assunto il ruolo di leader in sua assenza.