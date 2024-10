Il motore del volo Ryanair Brindisi-Torino prende fuoco prima del decollo | passeggeri evacuati chiuso l’Aeroporto del Salento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Attimi di paura questa mattina aldeldi, dove un aereodiretto aha subito un principio d’incendio aldestro durante la fase di rullaggio. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:30, ha provocato la chiusura temporanea dello scalo e l’evacuazione di 184e dell’equipaggio. Fortunatamente, non si registrano feriti. Isono stati fatti scendere dall’aereo tramite gli scivoli di emergenza e sono stati assistiti dal personale di Aeroporti di Puglia in aerostazione. “A causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura deldeldi”, ha comunicato la società Aeroporti di Puglia. “Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il, ha comportato l’evacuazione deiattraverso gli scivoli di emergenza.