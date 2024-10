Il Carpi prende forza dalla linea verde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le prime 7 giornate hanno lasciato in eredità uncon una sola vittoria in cassaforte, ma anche con molte più certezze di quelle con cui si era avvicinato alla Serie C. Fra queste c’è il "progetto giovani" intrapreso in estatesocietà biancorossa, che fin qui – anche per i tanti infortuni occorsi agli "over" più forti come Mandelli, Calanca, Panelli e Cortesi – ha fatto diventare quella di mister Serpini la seconda squadra più giovane del girone per media età dei giocatori utilizzati in queste prime 7 giornate e la quarta fra le 60 società dei 3 gironi di Serie C, escludendo ovviamente le tre formazioni U23 (Atalanta, Milan e Juventus). I 21 giocatori impiegati dal tecnico biancorosso hanno dato vita a una media età di 23,8 anni (la stessa del Pontedera), appena dietro a Legnago (23,3) e alle due formazioni del girone "A" Arzignano (23,4) e Pro Patria (23,5).