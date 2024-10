Heartstopper 3 la spiegazione del finale; Nick potrebbe andare all’università

Leggi tutta la notizia su cinefilos

3, ladelIl dramma di successodi Netflix è finalmente tornato per una terza stagione, con otto episodi salutari disponibili per i fan. Basata sull'omonima graphic novel di Alice Oseman, la serie vede il protagonista Charlie (Joe Locke) affrontare gli alti e bassi delle amicizie, della salute mentale e delle storie d'amore durante l'adolescenza, con un'attenzione particolare alla storia d'amore nascente di Charlie con(Kit Connor). L'ultima stagione dello show sulla maturità segue Charlie, che ora ha una relazione consolidata con, mentre cerca di capire come dire "ti amo" al suo ragazzo. I due si scambiano le parole in una dolce scena all'inizio della serie.