Grande Fratello | il gossip su Ilaria Clemente incinta che lascia temporaneamente il reality impazza in Rete

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Come hanno riportato gli account social ufficiali deldi Canale 5, una concorrente delil "gioco" per motivi personali ma nessuno conosce la verità . Agli autori delpiace far camminare sui carboni ardenti sia gli inquilini della Casa sia il pubblico dei social. Infatti, nel corso della giornata del primo ottobre, è stato pubblicato un post sull'account X delche ha gettato nello scompiglio la comunità del web: una delle concorrenti hatola Casa e si dice che lo abbia fatto per motivi personali. Non è stato divulgato niente altro su, la ragazza di 31 anni esperta di cybersecurity. I "piani alti" minimizzano ma sui social in molti ipotizzano cosa ci sia dietro la momentanea uscita di