Galline in gabbia addio | il futuro delle ovaiole è cage-free

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilè fuori dalle gabbie: buone notizie per gli animalisti e per la vita di questi animali. La pratica di allevarein gabbie sta diventando sempre più un ricordo del passato. Secondo le ultime rilevazioni, a livello globale si assiste a un incremento degli allevamenti, che promettono una vita migliore per questi animali. Gli europei vogliono migliori condizioni per gli animali da allevamento – notizie.comI dati forniti da autorevoli entità come la Commissione europea e la FAO indicano chiaramente che il mondo sta virando verso sistemi di allevamento senza gabbie. Attualmente, circa 4,8 miliardi disono impiegate nella produzione di uova; tuttavia, una percentuale sempre minore di queste vive confinata in spazi ristretti.