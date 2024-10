Freuler è stato uno dei migliori | Abbiamo dimostrato personalità Stiamo migliorando ma dobbiamo segnare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una prova di grande carattere per Remoche ad Anfield porta tutta la sua esperienza reggendo bene l’urto dei Reds nonostante la sconfitta. Il mediano svizzero non doveva nemmeno essere del match ma alla fine ha recuperato dopo gli acciacchi con l’Atalanta e ha mantenuto il suo posto, offrendo una prestazione di grande qualità in cui come al solito non si risparmia, mettendosi al servizio della squadra e offrendo tutto il suo bagaglio di esperienza internazionale. Una vera diga rossoblù che garantisce a Italiano copertura e supporto contro una squadra proibitiva. Il cambio nel finale gli ha concesso anche gli applausi dei tifosi giunti ad Anfield e la possibilità di rifiatare un po’ in vista dei prossimi impegni che potrebbero vederlo sempre titolare.