Fiocco rosa per il fratello di Giulia Tramontano | diventa papà e chiama la figlia come la sorella

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un raggio di luce fa capolino sulla famigliadopo anni di dolori e sofferenze per la morte di, ucciso da Alessandro Impagnatiello che, secondo l’accusa, premeditava da tempo l’assassinio. Quel raggio di luce siproprio, cioè ladi Mario, nipotina della giovane ragazza uccisa brutalmente al settimo mese di gravidanza. L’annuncio della nascita ditorna dunque a “rivivere” nel nome della nipotina, un omaggio che ilha voluto fare allatragicamente scomparsa. La lieta notizia è stata data dalladi, Chiara, che ha scritto su Instagram: “Benvenuta piccola. Porti nel nome un legame d’amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te”.