Fedez il commento a Valerio Staffelli dopo il tapiro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ennesima discussione tranon è finita con la consegna deldi Striscia, premio “satirico” che il rapper conosce fin troppo bene. Il servizio mandato in onda per omaggiarlo del cimelio dorato per via della sua vicinanza a due persone implicate nell’inchiesta degli ultras di Milan e Inter ha indispostoa tal punto da esternare una reazione anche nelle ore successive. Lo ha raccontatoa Striscia la Notizia., la reazionela consegna delÈ terminato con un ““ci sentiamo” il servizio in cuiha consegnato aill’arresto del suo bodyguard implicato nell’inchiesta Doppia curva, per cui lui non è indagato. Una promessa, fatta con un certo fastidio, che il rapper ha mantenuto non senza qualche piccola spinta da parte dell’inviato.