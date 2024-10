Farmacie comunali a Civitavecchia dal 7 ottobre scatta l’orario invernale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 32024 – L'Amministrazione comunale informa tutti gli utenti che, a partire da lunedì 72024, ledi"Aurelia", "Boccelle", "Calamatta", "Cisterna" e "Matteotti" osserveranno. Il nuovo orario sarà dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30, dal lunedì al sabato. Ricordiamo inoltre che la farmacia comunale "Boccelle" di Via Ezio Maroncelli, ubicata all'interno dell'Ipermercato COOP, effettua orario continuato ed è aperta anche la domenica dalle 8:30 alle 13:00. Sul sito del Comune die diServizi Pubblici srl sono pubblicati i turni delleper l'anno 2024.